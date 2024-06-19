Столтенберг назвав Рютте сильним кандидатом на посаду генсека НАТО

Про це інформує пресслужба НАТО.

Відповідну заяву чинний генсек НАТО зробив під час бесіди з журналістами у Вашингтоні 18 червня на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Столтенберг зазначив, що оскільки сам не обирає наступника, то не буде робити заяв щодо того, хто стане новим генсеком Альянсу.

Крім того, він додав, що члени блоку "близькі до завершення" у питанні наступного очільника Альянсу.

"Але після сьогоднішньої заяви прем'єр-міністра Орбана, я вважаю очевидним, що ми дуже близькі до завершення в Альянсі, коли члени Альянсу оберуть наступного Генерального секретаря", - сказав Столтенберг.

На його думку, "це гарна новина"

"Я вважаю, що Марк Рютте є дуже сильним кандидатом. Він має великий досвід прем’єр-міністра. Він близький друг і колега, і тому я твердо вірю, що дуже скоро Альянс визначиться з моїм наступником, і це буде добре для всіх нас, для НАТО, а також для мене", - підкреслив Столтенберг.