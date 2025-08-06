Трамп планує особисто зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч з ним і Зеленським, - NYT
Американський лідер Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня, а згодом – провести тристоронню зустріч із ним і президентом України Володимиром Зеленським
Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.
За словами джерел, Трамп розкрив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами у середу. Йдеться про зустріч у вузькому форматі – лише за участі трьох лідерів, без представників європейських країн.
Глави європейських держав, які намагалися відігравати координаційну роль у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною, вислухали пропозицію американського президента без заперечень, відмітив один зі співрозмовників видання.
Автори зазначають, що наразі невідомо, чи погодилися Володимир Путін або Володимир Зеленський на план, який озвучив Дональд Трамп. Однак у виданні відмітили, що після розмови Трампа і Зеленського за участі європейських лідерів, президент України заявив, що " війна має завершитись", і що це "має бути чесне завершення".
Повідомляється, що у розмові також взяли участь прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф.
- У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин. У Кремлі кажуть, що вони обговорили "українську кризу" та перспективи співробітництва Москви та Вашингтона.
- Також 6 серпня Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, провели телефонну розмову за участі європейських лідерів.
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