Трамп планує особисто зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч з ним і Зеленським, - NYT

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

За словами джерел, Трамп розкрив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами у середу. Йдеться про зустріч у вузькому форматі – лише за участі трьох лідерів, без представників європейських країн.

Глави європейських держав, які намагалися відігравати координаційну роль у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною, вислухали пропозицію американського президента без заперечень, відмітив один зі співрозмовників видання.

Автори зазначають, що наразі невідомо, чи погодилися Володимир Путін або Володимир Зеленський на план, який озвучив Дональд Трамп. Однак у виданні відмітили, що після розмови Трампа і Зеленського за участі європейських лідерів, президент України заявив, що " війна має завершитись", і що це "має бути чесне завершення".

Повідомляється, що у розмові також взяли участь прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф.