Триває боротьба між Росією та Європою за те, хто втримає ближче до себе Трампа, - політик Рибачук

Про це в етері Еспресо розповів голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.

"Зараз триває боротьба між Росією і європейцями, хто втримає ближче до себе Трампа. І Трамп піддається цим маніпуляціям. Можемо тільки уявити, як Путін танцював "калінку-малінку" навколо Трампа в Алясці. Що він йому говорив у машині, коли вони сиділи один на один. Ми ж бачили "мову тіла" Трампа, як він аж стрибав від захвату, коли побачив живого Путіна. Тому Путін використовує цей прийом, цей прийом використовують європейці й Зеленський. Уже рахували, скільки разів Зеленський дякував і передякував Трампу, як уникав гострих моментів. Тому такий підхід був – ми маємо такого Трампа, американці обрали такого лідера, і ми з цим нічого не можемо зробити, якщо на нього все це діє і все це приводить до певних зобов’язань. Так, зобов’язання в нього міняються, але вони міняються в обидві сторони. Росіяни були шалено розчаровані тим, що вони почули після зустрічі у Вашингтоні, вони взагалі розгорнули кампанію про те, що європейські лідери хочуть відмовити, відірвати Трампа від тих домовленостей, які були досягнуті на Алясці", - пояснив Рибачук.

Політик зауважив, що від початку каденції Трампа його заяви щодо Європи й України поступово змінюються.

"Зараз говорять, що європейці не можуть чи недостатньо спроможні дати ці гарантії безпеки. Так, європейцям треба виграти час. І оці "масажі точок самолюбства" Трампа, "бальзамування" Трампа допомагають європейцям утримати його в орбіті. Тому що Трамп, які б там не були інтерпретації його заяв, але загальна тональність його виступів, обіцянок, поглядів на європейську безпеку й на Україну принципово й помітно відрізняється від того, що він говорив на початку. Бо на початку він взагалі говорив про вихід із НАТО, і ми пам’ятаємо, скільки бальзаму витратили і як організували саміт європейці, щоб цього не сталося. І вони досягли результату", - додав він.