Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Перемога в конкурентній боротьбі: українці везуть нагороди додому

Олена Чернінька
23 жовтня, 2025 четвер
18:56
European Property Awards — європейська частина міжнародної програми International Property Awards

У Лондоні відбувся фінал престижної премії у сфері нерухомості European Property Awards, де визначили найкращих забудовників Європи. Це один із найавторитетніших конкурсів у галузі, що входить до глобальної програми International Property Awards.

Серед переможців — українська компанія blago. Вона не просто здобула перемогу одразу у двох ключових номінаціях, але й отримала за них найвищу відзнаку "5 зірок". Йдеться про «Найкращий масштабний житловий проєкт» та «Найкращий генеральний план». На конкурс компанія представила свій інноваційний житловий комплекс City by blago, який журі високо оцінило за архітектурну якість, інтеграцію у міське середовище та відповідність європейським стандартам.

«Ми свідомо обрали найважчі номінації, щоб отримати неупереджену оцінку європейських експертів», — розповів телефоном з Лондона головний архітектор blago Мар’ян Андрухів. — «Журі аналізувало наш проєкт на основі європейських, а не українських стандартів. І в цьому його цінність».


European Property Awards — європейська частина міжнародної програми International Property Awards, що від 1993 року відзначає найкращі архітектурні, дизайнерські та девелоперські проєкти у дев’яти регіонах світу.
Журі премії складається з понад 100 незалежних експертів у сфері архітектури, дизайну й нерухомості. Отримання відзнаки вважається міжнародним знаком якості та професійного визнання у галузі.

 

 

російський диктатор Володимир Путін
"Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском": Путін про нові санкції США
19:07
Оновлено
Володимир Зеленський
Посилення ППО й захист енергетики: Зеленський провів зустрічі з Макроном, Туском, Мерцом і Мелоні
18:58
Пожежа у Ставропольському краї на складі нафтопродуктів
ГУР ліквідувало трьох російських десантників у центрі Ставрополя
18:53
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 23 жовтня
18:42
Антоніу Кошта
ЄС продовжить фінансувати Україну наступні 2 роки з використанням заморожених активів РФ, - Кошта
18:33
Огляд
Від радянських танків у Будапешті до дружби з Кремлем: про забуті уроки Угорської революції 1956 року
18:28
Володимир Зеленський
Зеленський: Китай допомагає Росії та не зацікавлений у перемозі України
18:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Нові санкції США вплинуть на РФ, але не змінять стратегічних планів Путіна
18:09
Володимир Зеленський
Україна має власну зброю, здатну бити на 3 тис. км вглиб РФ, - Зеленський
18:05
OPINION
Санкції Трампа — не про швидке закінчення війни
18:01
Аналітика
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Чому Трамп "прозрів" щодо Росії? Фактор Китаю
18:00
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Головна проблема  – це відсутність ракет, ще одна – довга черга: Згурець про перспективи отримання Україною 25 систем Patriot
17:46
Російська дезінформація
"Українка обурюється якістю гуманітарної допомоги": ЦПД попередив про новий фейк РФ у польських соцмережах
17:30
Інтерв’ю
бомбосховище, укриття
Як вберегти психічне здоров’я дитини під час війни. Розмова з психологинею Іриною Королець
17:29
У Британії арештували трьох підозрюваних у шпигунстві для РФ
17:04
Партнерський матеріал
Дія, мобільний застосунок “Дія”
Ідентифікація клієнтів небанківських фінансових установ через “Дію”
17:02
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 69 боїв, 16 з них – на Покровському напрямку
16:55
уразили нафтопереробний завод у Рязані
Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Рязані та склад боєприпасів у Білгородській області РФ
16:52
видобуток нафти, нафта
Китайські держкомпанії призупинили закупівлю нафти з РФ після американських санкцій проти "Роснафти" і "Лукойла", - Reuters
16:23
Ексклюзив
санкції проти РФ
Багато шкоди принесе економіці РФ: кореспондентка Еспресо з Брюсселя про 19-й пакет санкцій
16:16
пістолет
Окупанти розстріляли на Донеччині пʼятьох цивільних, які ховалися від обстрілів у підвалі
16:05
Національний банк України
Наслідки енергодефіциту: НБУ погіршив прогноз зростання економіки України
16:02
OPINION
Контрактники тікають, грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті Кремля
15:55
дитсадок
В Україні розширять освітній застосунок "Мрія" на дитсадки
15:53
Ексклюзив
Меган Моббс
До миру ми маємо дійти через силу, - донька Кіта Келлога
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:34
Оновлено
Через удар ворожого БПЛА у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін
15:19
Володимир Зеленський
"Є не лише в США": Зеленський заявив, що Київ веде перемовини з країнами Європи щодо далекобійної зброї
14:43
Ексклюзив
винищувачі JAS 39 Gripen
На відміну від F-16, винищувачі Gripen - цільове постачання та виробництво для України, - Мусієнко
14:42
В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням росіян, належать українським військовим, – Коордштаб
14:06
OPINION
Ціна популізму. Як рішення влади шкодять країні
13:55
ЗАЕС
Запорізька АЕС вийшла з режиму блекауту — енергетики відновили живлення
13:18
Партнерський матеріал
Відзнака за визначні заслуги у сфері жіночого лідерства
Військова Тетяна Теплюк «Хрещена» отримала Відзнаку Українського Жіночого Конгресу за жіноче лідерство
13:17
ЗСУ
Росіяни запустили фейк про "захоплення" мікрорайону Острів у Херсоні: в ЗСУ і ЦПД спростували
12:31
паркування
Рада ухвалила закон про паркомісця для батьків із дітьми до 3 років
12:23
Служба безпеки України
Шпигували на оборонному заводі: на Миколаївщині СБУ затримала "кротів" російського ГРУ
12:19
Партнерський матеріал
Український Жіночий Конгрес-2025
Олена Кондратюк відкрила Український Жіночий Конгрес-2025
12:01
OPINION
"Синдром Віткоффа": недуга чи стиль політики
11:44
Дмитро Медведєв
"Балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією": Медведєв розкритикував останні рішення Трампа
11:30
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
У 12 регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 23 жовтня
