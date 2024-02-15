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Головна Новини У Мін'юсті розповіли про сплеск одружень на День святого Валентина. Скільки пар узяли шлюб у Києві

У Мін'юсті розповіли про сплеск одружень на День святого Валентина. Скільки пар узяли шлюб у Києві

15 лютого, 2024 четвер
10:57
Новини

У День святого Валентина у столиці України уклали шлюб 140 пар. Охочих побратися було набагато більше, ніж було заплановано

Про це повідомило Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Так, у Києві одружилося найбільше пар – 140, на Київщині – 80 пар.

  • Черкаська область – 60 нових сімей;
  • Вінницька область – 60 пар;
  • Житомирська область – 33 пари;
  • у Хмельницькій області – 50 пар створили сімʼю.

У Мін'юсті зауважили, що ця статистика надихає.

"Побралось більше пар, ніж було заплановано напередодні", - повідомили у відомстві.

Варто зазначити, що кількість українців, які уклали шлюб у День святого Валентина, зазвичай у кілька разів перевищує середню кількість шлюбів, що укладаються в інші дні. У Мін'юсті пояснюють це символічністю дати.

Читайте також: День святого Валентина 2024: як виникло свято та як в цей день прийнято вітати

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