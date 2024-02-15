У Мін'юсті розповіли про сплеск одружень на День святого Валентина. Скільки пар узяли шлюб у Києві
У День святого Валентина у столиці України уклали шлюб 140 пар. Охочих побратися було набагато більше, ніж було заплановано
Про це повідомило Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Так, у Києві одружилося найбільше пар – 140, на Київщині – 80 пар.
- Черкаська область – 60 нових сімей;
- Вінницька область – 60 пар;
- Житомирська область – 33 пари;
- у Хмельницькій області – 50 пар створили сімʼю.
У Мін'юсті зауважили, що ця статистика надихає.
"Побралось більше пар, ніж було заплановано напередодні", - повідомили у відомстві.
Варто зазначити, що кількість українців, які уклали шлюб у День святого Валентина, зазвичай у кілька разів перевищує середню кількість шлюбів, що укладаються в інші дні. У Мін'юсті пояснюють це символічністю дати.
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