У Мін'юсті розповіли про сплеск одружень на День святого Валентина. Скільки пар узяли шлюб у Києві

Про це повідомило Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Так, у Києві одружилося найбільше пар – 140, на Київщині – 80 пар.

Черкаська область – 60 нових сімей;

Вінницька область – 60 пар;

Житомирська область – 33 пари;

у Хмельницькій області – 50 пар створили сімʼю.

У Мін'юсті зауважили, що ця статистика надихає.

"Побралось більше пар, ніж було заплановано напередодні", - повідомили у відомстві.

Варто зазначити, що кількість українців, які уклали шлюб у День святого Валентина, зазвичай у кілька разів перевищує середню кількість шлюбів, що укладаються в інші дні. У Мін'юсті пояснюють це символічністю дати.

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