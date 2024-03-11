Український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар

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Фільм, створений у співпраці американської документальної студії ​​FRONTLINE та американського інформаційного агентства Associated Press, - це хроніка перших 20 днів повномасштабного вторгнення, показана через історії людей - свідків і жертв російських звірств. "20 днів у Маріуполі" показує, як росіяни перетворювали місто на руїни: бомбардування пологового, обстріли житлових будинків, братські могили, переховування цивільних у підвалах, а також - порятунок авторів стрічки з оточеного Маріуполя. Стрічку супроводжує закадровий голос Чернова. Як режисер пояснював в інтервʼю, він не висловлює власних суджень і не робить висновки, але допомагає глядачам краще зрозуміти те, що відбувається на екрані