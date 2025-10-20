Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Українців та поляків об’єднує безліч речей: історія, родинні відносини, культурні коди, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
Ексклюзив

Українців та поляків об’єднує безліч речей: історія, родинні відносини, культурні коди, - польська дослідниця і волонтерка Соляш

Марина Клюєва
20 жовтня, 2025 понедiлок
13:00
Світ Україна Польща

Окрім кордону, Україну та Польщу об‘єднують безліч елементів

Зміст

Таку думку висловила польська дослідниця, етнологиня, перекладачка і волонтерка Ольга Соляш у програмі «Європейці» з Лесею Вакулюк в етері Еспресо.

"Нас об'єднує безліч елементів. Ясна річ, по-перше, ми межуємо. Цей кордон адміністративний ніколи не був кордоном суто таким, який розділяє етнічні межі. У селах на кордоні, на прикордонні сторіччями проживали люди різних національностей - українці, як і поляки, і євреї в одних селах. Вони якось уміли співіснувати.І хоч багатьом хотілося б сказати, що були конфлікти, то, коли я розмовляю просто чи проводила свої польові дослідження, дуже часто люди, ті старші люди, розповідають про те, що співіснування було абсолютно нормальне, мирне.Ясно, що в кризовій ситуації, коли іде підсилення політики чи якісь провокації з боку третьої сторони, то тоді починалися якісь дуже конфліктні чи агресивні дії. Але все ж таки проживання було абсолютно мирним, в більшості мирним. Та це теж фактор особистості, бо ж ми вміємо посваритись зі своїм сусідом тій же самої національності в одному під'їзді".

Ольга Соляш наголосила, що українців та поляків об’єднує історія, родинні відносини, культурні коди.

о-перше, нас об'єднує історія. Це однозначно. По-друге, сімейні стосунки. Тому що дуже багато є мішаних родин. І це теж треба закцентувати, що, наприклад, в лавах ЗСУ воює дуже багато солдатів, які мають польське походження. І вони зараз абсолютно віддані патріоти України. І вони воюють за Україну, але також за Європу. Вони мають широке розуміння цієї війни і того, що відбувається.Але так само з боку Польщі. У Польщі живе дуже багато українців, з сімей українських, з корінням українським, які є патріотами Польщі. І я вважаю себе польською патріоткою. Я люблю свою країну, але я люблю також Україну. І таких людей, як я, є дуже багато.І варто про це пам'ятати так з українського, як і з польського боку. Нас об'єднують хоч би ті самі культурні коди. Я, фактично етнологиня, дослідниця народної культури, могла б навести тисячі прикладів, коли народна культура фактично - чи це польська, чи українська - абсолютно однакова. Починаючи від методів народного лікування простих - ці ж самі методи знайдете в Польщі, як і в Україні. Ті ж самі бабки лікують тим самим - яйцем викачують, зливають віск. Це все елементи народної культури, але ж на народній культурі все спирається, це теж фундамент того, що пізніше ми називаємо високою культурою. Ми ж усе-таки слов'янський народ, це теж важливо пам'ятати, що наші мови дуже сильно не відрізняються.Одним словом, спільних елементів можна знайти дуже-дуже багато", - зазначила вона.

 

Теги:
Україна
Польща
військові
історія України
Люди змін з Лесею Вакулюк
