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Варення з агрусу з цілими ягодами: Готуємо вдома
Сьогодні пропонуємо вашій увазі апетитне і дуже смачне домашнє варення з аґрусу. У варенні аґрусу ми намагатимемося максимально зберегти ягоди цілими. Взимку ви зможете насолодитися ароматним варенням - аґрус насичується солодким сиропом
Зміст
Інгредієнти для варення з агрусу:
- Агрус - 600 г
- Цукор - 500 г
- Вода – 100 мл
Покроковий рецепт - Варення з аґрусу (на зиму):
- Підготувати інгредієнти
- Агрус промити і перебрати від зіпсованих ягід
- Маленькими ножицями обрізати в агрусу хвостики з обох боків
- Після цього ще раз промити аґрус під проточною водою
- Підготовлені ягоди викласти у каструлю
- Засипати аґрус цукром
- Перемішати і залишити аґрус на 1,5 години, щоб ягоди пустили сік
- Через якийсь час долити в каструлю з ягодами 100 мл чистої води і поставити каструлю на мінімальний вогонь
- Тепер найцікавіше – готувати варення будемо у три етапи
- На маленькому вогні довести аґрус до кипіння та варити 5 хвилин
- Через деякий час вогонь вимкнути і дати варенню охолонути
- Після остигання знову поставити каструлю на вогонь і варити 5 хвилин
- Ще раз дати варенню охолонути
- Потім знову проварити ще 5 хвилин
- Загалом варення потрібно проварити 15 хвилин (тричі по 5 хвилин) і двічі остудити
- Банки вимити із харчовою содою, потім ретельно промити теплою водою
- Каструлю наповнити водою, поставити на максимальний вогонь та довести до кипіння
- У воду, що закипіла, опустити кришки
- На каструлю встановити решітку або спеціальний пристрій для стерилізації банок
- Зверху поставити банки, шийкою вниз
- Стерилізувати паром приблизно 15 хвилин, до появи усередині банок великих крапель води
- (Кришки можна відправити в окрему каструлю з окропом приблизно на 10 хвилин)
- Банки та кришки акуратно перекласти на чистий кухонний рушник
- Тепер дуже акуратно розкласти гаряче варення у банки
- Відразу ж накрити кришками та герметично закрутити
- Баночки поставити дном нагору і укутати рушником або ковдрою
- Залишити банки на 24 години у спокої
- Через деякий час варення прибрати в комору або льох
- Подавати варення можна просто до чаю або як доповнення до сирників, млинців, оладок.
Смачного!
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