У селі на Київщині стався вибух, загинула жінка, чоловік у лікарні
15 вересня, у селі Морозівка Баришівської громади стався вибух невідомого предмета: загинула 57-річна жінка, а 40-річного чоловіка госпіталізували з пораненнями. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники та медики
"Внаслідок події, 57-річна місцева жителька загинула на місці, 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", - повідомили правоохоронні служби на Київщині.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики. Поліція проводить огляд, вилучає речові докази та опитує свідків.
"Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета", - зазначили правоохоронці.
- У квартирі в Оболонському районі Києва вночі 5 квітня здетонувала граната. Унаслідок цього поранення отримав чоловік.
- 5 червня у місті Сквира на Київщині стався вибух гранати, внаслідок чого трьох людей ушпиталили із тілесними ушкодженнями;
- У Миколаївській області ввечері 9 червня вибухнула граната. Унаслідок цього загинув чоловік, ще двоє людей зазнали травм;
