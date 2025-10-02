Відкриття оновленого АТБ в Бородянці, на Київщині: черги, емоції та нові можливості для громади

“Чекали, дуже довго чекали. Цього магазину раніше нам не вистачало. Дуже задоволені, що нарешті його відкрили. Тут великий вибір акцій, знижки. Багато хто чекав на відкриття, це сьогодні як свято”, - розповідає Антоніна, мешканка Бородянки.

До повномасштабного вторгнення магазин щодня обслуговував майже дві з половиною тисячі покупців, а товарообіг складав понад півмільйона гривень. Тепер він повернувся до громади в оновленому та сучасному вигляді.

“В новому форматі ми очікуємо ще більше покупців, ніж у нас було. Магазин зручніший, асортимент ширший, ніж в звичайному магазині АТБ. Ми вважаємо, що це місце перспективне, і розглядаємо тут ще одну локацію для відкриття магазину”, - розповідає Ольга Акімова, регіональний директор “АТБ-маркет” Київського регіону.

Оновлений простір – безбар’єрний і доступний для всіх покупців. Тут подбали, щоб кожен міг здійснювати свої покупки комфортно.

“Цей магазин знаходиться на маршруті “Рух без бар'єрів”. Проєкт “Рух без бар'єрів” реалізується в 15 містах України, і ми дуже раді, що АТБ є прикладом соціально-відповідального бізнесу. Адже це турбота про всіх без винятку громадян”, - розповідає Марина Кручко, керівниця проєкту “Рух без бар’єрів”.

Споживачі вже оцінили переваги безбар’єрного простору.

“Дуже гарний пандус зробили, дуже зручно, я можу самостійно, без сторонньої допомоги, заїхати в магазин. І це, звичайно, дуже зручно: сама можу вибрати собі той товар, який я хочу, а не просити, щоб соціальний працівник мені вибрала”, - коментує Тамара, мешканка Бородянки.

Відновлений магазин у Бородянці – це не лише про покупки. Це про відродження життя та віру в майбутнє.

АТБ одним з першим відновив роботу на деокупованих територіях Київської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.

Компанія стала справжньою точкою опори для українського війська та суспільства.

