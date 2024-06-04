Винищувачі НАТО в Балтії за тиждень тричі супроводили військові літаки РФ
Протягом минулого тижня винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО тричі підіймалися в повітря для супроводження російських військових літаків
Про це інформує міністерство оборони Литви.
У повідомленні йдеться, що 27 травня - 2 червня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі злітали для виявлення та супроводження літаків РФ, що порушили правила польотів в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем
За даними литовського міноборони, 29 травня був ідентифікований і супроводжений російський Іл-18, який виконував політ з материкової частини РФ через міжнародний повітряний простір у Калінінградську область. Він летів з поданим планом польоту, увімкненим радіолокаційним відповідачем, підтримував радіозв'язок з регіональним центром управління польотами (РЦУП).
Також 1 червня винищувачі супроводжували російський літак Су-24, а 2 червня - Су-34. Обидва також летіли з материкової частини РФ у Калінінградську область, причому без подання плану польоту, без увімкненого транспондера та не підтримували радіозв’язок із РЦУП.
- 17 травня у НАТО заявили, що кількість польотів літаків Альянсу для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25% у першому кварталі 2024 року.
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