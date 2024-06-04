Винищувачі НАТО в Балтії за тиждень тричі супроводили військові літаки РФ

Про це інформує міністерство оборони Литви.

У повідомленні йдеться, що 27 травня - 2 червня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі злітали для виявлення та супроводження літаків РФ, що порушили правила польотів в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем

За даними литовського міноборони, 29 травня був ідентифікований і супроводжений російський Іл-18, який виконував політ з материкової частини РФ через міжнародний повітряний простір у Калінінградську область. Він летів з поданим планом польоту, увімкненим радіолокаційним відповідачем, підтримував радіозв'язок з регіональним центром управління польотами (РЦУП).



Також 1 червня винищувачі супроводжували російський літак Су-24, а 2 червня - Су-34. Обидва також летіли з материкової частини РФ у Калінінградську область, причому без подання плану польоту, без увімкненого транспондера та не підтримували радіозв’язок із РЦУП.