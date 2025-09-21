Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
Ексклюзив

Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр

Євген Козярін
21 вересня, 2025 неділя
19:40
Війна з Росією Василь Шкляр

Багато держав у світі  - могутніх, великих держав, позбулися території, то ми можемо і будемо тримати тільки те, що буде справді українським, а чужого нам не треба

Зміст

Про це заявив письменник Василь Шкляр у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо. 

Він пояснив, що має на увазі під словами "питомо українські території".

"Ментально засвоєні наші українські території, а не такі анклави, яким був Донбас, яким був Крим, де превалювало абсолютно "русскій мір", як ми кажемо. Абсолютне несприйняття нашої державності у її первісному значенні, абсолютно несприйняття нашої мови, не те що несприйняття, була ненависть, було відверте глузування, було відверте відторгнення. Це як в будь-якому живому організмі, коли є інородне тіло, воно відштовхується і діють оці відцентрові сили, про які я застерігав - про Крим, про Донбас, що тоді мене неправильно розуміли і трактували. Але я казав, що це завершиться драматично, трагічно із кров'ю. І так воно зрештою і сталося", - сказав Шкляр. 

Письменник нагадав, що багато держав у світі  - могутніх, великих держав, позбулися території, то "ми можемо і будемо тримати тільки те, що буде справді українським, а чужого нам не треба". 

На його думку, проукраїнських людей більше в Чикаго, ніж в Донецьку. 

"Знову ж таки треба тверезо. Добре, мали б ми сили - це я те кажу про реалізм поглядів - мали б ми мілітарну силу, щоб зараз звільнити Донецьк, вийти на ті кордони, але вже тоді провести свою гуманітарну політику. У нинішніх умовах це майже неможливо. Не лише, я маю на увазі збройну потугу, а це неможливо навіть гуманітарно, тому що світ зараз будується на толерантності", - додав Шкляр.

Він наголосив, що тепер, щоб засвоїти такі винищені, витоптані території, їх треба просто тупо колонізувати, але це не можливо.

"Колонізувати, заселити ту територію тими ж таки галичанами чи свідомими людьми, так як робила Росія, як вона зросійщила. Кацапщина, треба казати, не Росія, а Кацапщина. Як вона засвоїла той же Донбас у своє ментальне тло.  Я не кажу про знищення, але я кажу про сильну гуманітарну україноцентричну політику. Сприймаєш ти Україну, будь ласка, живи за нашими законами. Ні - за межі туди, де ти почуваєш себе своїм. Знаєте, я вам скажу неприємну, жорстоку річ. Оскільки б ми не казали про цю всю москальню і тих людей, які там жили із тим їхнім корінням, вони все-таки на перше місце оставили свій язик, чи як це сказати, да? Вони от за це були готові і голодувати, і терпіти. Це є таке в них. Я те розумію по-своєму, але тут дуже окрема довга психотерапевтична розмова", - сказав письменник.

Він додав, що не відкидає жодні землі. 

"Я кажу, що ми засвоїмо абсолютно все. Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, і все. Але щоб це було українським, щоб ці землі стали питомо-українськими під нашим духовним крилом. Інакше просто мати ці території з російською мовою, з їхньою культурою, субкультурою, псевдо і так далі. Це просто нова загроза. Нова загроза війни, конфліктів тощо", - наголосив Шкляр.

Письменник зауважив, що мусимо прагнути до наших кордонів. 

"Але не треба казати, що це буде завтра, післязавтра. Це велика копітка праця, це нарощування нашої збройної потуги, нарощування наших технологій, значне випереджання ворога у всіх цих напрямках - і тоді можна дивитися на такі речі реально. А просто на своїх внутрішніх бажаннях будувати геополітичні карти і всі ці події, не треба впадати в дитинство, тому що у часи війни мрійництво шкідливе. Треба дивитися реалістично", - підсумував він.

Теги:
Крим
Донбас
Донеччина
Перемога України
Курськ
Люди змін з Лесею Вакулюк
Читайте також:
НАТО
Автор Євген Козярін
20 вересня, 2025 субота
Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа
бронетранспортер Bastion
Автор Роман Яворський
20 вересня, 2025 субота
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
Олександр Усик
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
Київ
+21.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
21 вересня
21:08
Ексклюзив
оборона країн Балтії
Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар
20:33
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну ударними дронами ввечері 21 вересня: в Запоріжжі працювала ППО
20:29
Біньямін Нетаньягу
"Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану": Нетаньягу відреагував на її визнання Великою Британією, Канадою та Австралією
20:12
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Кривбас" розтрощив "Епіцентр" у шаленому поєдинку, "Металіст 1925" розбив "Полтаву", а "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Рух": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Про заповіт Масарика
19:48
Оновлено
На Кропивніччині затримали чоловіка, який стріляв у правоохоронців з саморобного револьвера
19:38
Оновлено
прапор Палестини
Британія, Канада та Австралія офіційно визнали Палестину як державу. Ізраїль: це ще більше дестабілізує регіон
19:27
Ексклюзив
Молдова
Імідж європейського курсу в Молдові прив'язаний до іміджу провладної партії, - аналітикиня Присяжнюк
19:19
онячне затемнення
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
19:18
Сирія призначила дату перших парламентських виборів після повалення режиму Асада
19:00
Інтерв’ю
Вільям Тейлор
Американський дипломат Тейлор: Ми не почнемо війну через безпілотник чи ракету, які впадуть у Литві чи Польщі
18:29
Огляд
Євреї-хасиди, Умань
Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань
18:16
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося
18:12
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов
18:03
OPINION
Чи готують Добкіни "майдан"?
17:52
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула "бронзу" на ЧС-2025 зі стрибків у висоту, Левченко - п'ята
17:30
Інтерв’ю
Пьотр Кульпа
Польський політик Кульпа: формула РФ вичерпалася, процес розвалу - невідворотний
17:23
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Північна Корея готується до масштабного військового параду
17:15
Ексклюзив
Василь Шкляр
Нашу перемогу ми повинні оцінювати тверезо, - Шкляр
16:49
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:37
Погода, осінь
"Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня
16:35
Бородянська селищна голова Ірина Захарченко
На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували
16:07
Папа Лев XIV
Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази
16:05
Ексклюзив
газ
Радниця заступника голови КМДА Грамотна розповіла, як Київ готується до опалювального сезону
16:00
OPINION
Трамп і Тайвань: руйнація системи безпеки
15:32
атака дронами, шахед, герань
Росіяни під час атаки на Ніжин скинули з дрона вибухівку на автостраду. Це вперше
15:27
Ексклюзив
Будівництво Нацмеморіалу у Мархалівці по спрощеній процедурі матиме наслідки, - мешканка села Чеченкова
15:21
Естонія
На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина
15:00
Аналітика
штучний інтелект
Влада алгоритмів: чи дійсно цифрові міністри та ШІ-керівники можуть замінити уряди
14:59
Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю
14:23
Дональд Трамп
Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх
14:22
суд, санкції
У Полтаві адвокатку та її спільника взяли під варту за схему з ухилення від мобілізації
14:05
OPINION
Україна і Непал: аналогії
13:52
У 4 класі ЗНО проводитися не буде, лише ДПА для оцінки рівня знань
13:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, а Естонія просить НАТО про консультації. Акценти світових ЗМІ 21 вересня
13:09
винищувач F-16
Російські літаки, що вторглись в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали винищувачів НАТО, - AP
12:41
хакери
Нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії
12:10
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
12:00
OPINION
Боягузство з традиціями
11:09
Дональд Трамп
США нарощують видобуток нафти та знижують ціни, щоб посилити тиск на Росію, - Трамп
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV