Як Тейлор Свіфт впливає на економіки цілих країн і чи може вона змінити хід виборів у США

З цього тексту ви дізнаєтесь:

Хто така Тейлор Свіфт

Чому вона настільки популярна

Як попкультура може змінити хід виборів

Що таке "свіфт-економіка" і як вона впливає на світ

Чому Сингапуру варто подякувати Тейлор Свіфт

Хто ж вона така?

Тейлор починала свою кар’єру у жанрі кантрі-музики, але згодом перейшла на поп та інді-фолк. Наразі вона талановито поєднує різні жанри у своїх альбомах, створює життєві та зрозумілі всім пісні. Тейлор співає про "вічні теми": кохання, зради, помилки, осудження суспільства, мрії та поразки, що і приваблює фанатів, адже вони бачать своє віддзеркалення в її піснях. Ба більше, співачка пише тексти самостійно, не користуючись послугами сонграйтерів, що лише додає щирості її творам.

Тейлор Свіфт як кантрі-співачка виступає у Роттердамі у 2011. Фото: Rob Verhorst/Redferns

Тексти Тейлор – не просто банальні повторення слів, а детально пропрацьовані сюжети, які доповнюють одне одного. Кожен альбом Тейлор відображає певну еру її творчості з характерною естетикою, сенсами й цінністю. Тейлор звертається до вже класичних для багатьох образів — від шекспірівських Ромео та Джульєтти до чеширського кота Льюїса Керрола.

Однак, як і в будь-якого артиста, у неї є свої хейтери, які звинувачують її у надмірному показі свого життя у творчості. Ніби вона створює саундтреки не для того, щоб прожити та відпустити ситуацію, а щоб зловити хайп, адже пише пісні про своїх відомих колишніх, тим самим стирає всю інтимність стосунків. Через це їй дали прізвисько Drama Queen. Насправді ж Тейлор не соромиться співати про себе, свій досвід, невдалі стосунки та життєві труднощі, а критику у свою сторону вміло використовує для збільшення свого прибутку.

Її наймасштабніший тур Eras Tour зібрав приблизно 300 млн доларів лише за 22 концерти, що у середньому становить 13,6 млн доларів за шоу. Окрім того, вона випустила фільм про тур, який також побив усі рекорди й став найкасовішим концертним фільмом. Цей фільм заробив 92,8 млн доларів лише у перші дні.

У чому феномен Тейлор Свіфт?

Справжньою суперсилою співачки є її фанати - swifties. Багато з них готові дослухатись до свого кумира та захищати співачку від будь-якої критики.

Якщо ви гадаєте, що групка її фанатів це підлітки чи молоді дівчата, які не здатні на щось вплинути глобально, то помиляєтесь. Завдяки різноманітності тем та стилів, аудиторія співачки не обмежена віком, статтю чи професією. Тейлор надзвичайно цінує своїх фанатів, з якими постійно комунікує, взаємодіє та враховує їхні погляди. Її прихильники відчувають своєрідну дружбу, що і дозволяє Тейлор, за потреби, користуватись бажанням публіки підглянути за лаштунки світського життя у власних інтересах.

Що таке "свіфт-економіка"?

Тейлор збирає стадіони фанатів впродовж свого Eras Tour, а охочі послухати та побачити співачку наживо приїжджають з різних міст і країн. Експерти уже зазначають, що влив цього туру на світову економіку дорівнює приблизно 5 мільярдів доларів.

У середньому майже 54 000 шанувальників відвідали кожен концерт під час першого американського етапу туру, який завершився 9 серпня в Інглвуді, Каліфорнія. Середня ціна квитка, яку фанати платили на Ticketmaster, становила 254 долари, тоді як ціни перепродажу злетіли до тисяч і десятків тисяч доларів.

Такий вид туризму приносить гроші не лише Тейлор та її команді. Фанати готові тратити гроші, щоб бути частиною святкової атмосфери на бари, ресторани, готелі, поїздки на таксі та сувеніри. Молоді шанувальники співачки часто приїжджають з цілими родинами, тому кількість потрібних послуг збільшується. Це змінює економіки цілих міст, приносячи величезний прибуток.

"У своєму останньому турі Тейлор Свіфт використовує платіжну спроможність жінок, які відчули підвищення зарплати після пандемії COVID-19 і прагнуть витратити гроші на подорожі та побачити свого кумира наживо", - каже виданню Northeastern Global News Алісія Модестіно, доцент кафедри державної політики та міських справ та економіки Північно-Східного університету.

Одне дослідження показало, що концерти Свіфт у липні змогли збільшити ВВП штату Колорадо на 140 млн доларів.



Федеральний резервний банк Філадельфії заявив, що тур Свіфт стимулював подорожі та туризм у регіоні, зробивши травень найбільш прибутковим місяцем для доходів готелів у місті з початку пандемії.



Бюро туризму та конференцій Чикаго оголосило, що місто встановило рекорд зі знятих номерів у готелях у червні — майже 97 відсотків — частково завдяки трьом ночам, коли Свіфт виступала на стадіоні Soldier Field.



Австралійські економісти теж зробили припущення, що додання Австралії до The Eras Tour допоможе країні уникнути рецесії.

Чому Сінгапуру варто дякувати Тейлор Свіфт?

Уряд Сінгапуру уклав угоду з Тейлор Свіфт, щоб бути єдиною зупинкою в Південно-Східній Азії для туру Eras Tour. Співачка провела там шість концертів. Її фанати прибували до Сінгапуру з сусідніх країн, що значно збільшило прибуток авіакомпаній. Хоча розміри наданого гранту урядом не розкриваються (урядовці Сінгапуру надають перевагу такій назві), прибуток від шоу з легкістю компенсував це.

Завдяки Свіфт економіка Сінгапуру заробила близько 250 млн доларів, що становить 0,2 відсоткових пункти валового внутрішнього продукту.

Чи може Тейлор вплинути на вибори у США?

Спершу, як і більшість зірок, вона уникала політичних тем, однак після обрання Дональда Трампа у 2018, Свіфт вперше оприлюднила свою політичну позицію — вона підтримала та підписала контракт із політиками-демократами Філом Бредесеном та Джимом Купером на проміжних виборах у США в Теннессі, її рідному штаті. Що важливо, Теннессі дуже консервативний штат, який вже майже 20 років активно підтримує республіканців.

Електоральна мапа штату Теннессі, де синім кольором позначено округи, які підтримали демократів, а червоним — республіканців

Арсен Мартищук, виконавчий директор ГО "Інститут американістики", пояснює для читачів Еспресо "Тейлор Свіфт впливає на політичні процеси. Різні опитування та аналітики показують що якщо вона підтримає одного з кандидатів, (зрозуміло, що це буде демократ Байден, адже вона підтримала його на президентських виборах у США 2020 року, а також розкритикувала адміністрацію Трампа та Маршу Блекберн, сенаторку-республіканку від штату Теннессі), то це допоможе йому здобути додаткові голоси. Хоча, як на мене, вплив Свіфт полягає радше у кількості людей, які прийдуть на вибори, а не у цілеспрямованому агітуванні за кого слід проголосувати американцям

Пости Тейлор Свіфт в інстаграмі перед виборами у Штатах. Переклад наведено нижче у статті.

Коли співачка у соцмережах закликала шанувальників зареєструватися виборцями на майбутньому голосуванні у США — за день 35 000 людей це зробили.

"Я хотіла нагадати вам, друзі, проголосувати за людей, які найбільше представляють ВАС у владі. Якщо ви ще цього не зробили, плануйте проголосувати сьогодні», – написала вона. «Незалежно від того, перебуваєте ви в Теннессі чи деінде в США, перевірте свої виборчі місця та час на vote.org", - написала Свіфт на своїй інстаграм-сторінці.

Арсен Мартищук, виконавчий директор ГО "Інститут американістики". Фото із фейсбук-сторінки Арсена

"Може бути навіть таке, що вона взагалі не буде підтримувати нікого з кандидатів, адже зараз такі настрої в американців — не підтримувати нікого. Швидше за все, Тейлор може вплинути на свою молоду авдиторію, яка ще не має чіткого розуміння кого і чому підтримувати, або на аполітичних людей, яким байдуже на справи в Уряді", - пояснює Арсен Мартищук.

Варто додати, що приблизно 53% дорослих американців заявили, що вважають себе прихильниками Тейлор, а 16% назвали себе завзятими фанатами. Це робить з неї цінного союзника на виборах. Тим паче у мережі можна знайти безліч коментарів від людей, які визнають, що досі не визначились за кого голосуватимуть, і готові слідувати закликам улюбленої співачки на майбутніх виборах.