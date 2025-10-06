"Застосовували не тільки дрони": Зеленський уникнув прямої відповіді на запитання про удари ракетами "Фламінго" по РФ
Україна останніми днями застосовує для ударів по РФ тільки вітчизняні далекобійні засоби, а розширення можливостей залежить від фінансової підтримки та міжнародних безпекових угод
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, щодо застосування українськими військовими ракет "Фламінго", зазначив, що докладніший звіт про використання далекобійних засобів з’явиться пізніше.
"В останні дні для ураження цілей на території Росії Україна застосовує виключно українські вироби, і це не тільки дрони. Якщо ми зараз конкретно назвемо, які ми далекобійні зброї будемо використовувати, то це може підготувати ворога. Головне розуміти що останні дні Україна застосовувала виключно українські вироби – не тільки дрони"
Президент України зазначив, що "більші можливості залежать від фінансових спроможностей". За його словами, джерелами коштів є міжнародні безпекові угоди: сім із країнами "Групи семи", 20 із країнами, що приєдналися до декларації G7, і 1 із Євросоюзом.
"Це є частиною того бюджету, який ми будемо використовувати на нашу далекобійність. Не тільки на далекобійність, але й на відповідні дрони, які використовують наші військові на фронті", - сказав Зеленський.
- 6 жовтня стало відомо, що Україна готує нові санкції проти компаній у США та Європі, які допомагають Росії та її війні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе