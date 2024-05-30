Затримали на виході з СІЗО: ексначальника Одеського ТЦК знову взяли під варту за новою підозрою

Про це інформує ДБР.

Вказано, що Борисова затримали у Києві 28 травня на виході з СІЗО після внесення застави у розмірі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням.

"Працівники Бюро отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що 29 травня року ДБР скерувало до суду обвинувальний акт за першим фактом незаконного збагачення і оголосило йому нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 140 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Відтак, Борисова взяли під варту з альтернативою застави у сумі 140 млн гривень.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу колишнього військкома Борисова

22 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

24 липня у Києві працівники ДБР та Офісу генпрокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місцеперебування тощо.

25 липня 2023 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Борисову. 14 листопада суд продовжив термін перебування Борисова під вартою. У грудні в Іспанії арештували його нерухомість.

15 квітня стало відомо, що ДБР завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Йому загрожує 10 років тюрми.