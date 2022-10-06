Незаконно анексовані регіони України внесли у конституцію РФ
Незаконно анексовані внаслідок псевдореферендуму "ДНР", "ЛНР", Запорізька та Херсонська області офіційно внесені до Конституції Росії
Нова редакція основного закону опублікована на порталі правової інформації.
- Нагадаємо, 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.
- Вчора Путін вперше прокоментував псевдореферендуми РФ в Україні. Він визнав, що організатори "референдуму" намалювали потрібні цифри так що "не було жодного бажання щось підправляти, щось підчищати, або щось додавати":
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+14°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.15
Купівля 40.15Продаж 41.06
-
EUR
Купівля 39.06Продаж 40.24
- Актуальне
- Важливе
2022, четвер
6 жовтня
20:30
Ексклюзив
Завдання превентивних ударів по білоруських військових об’єктах зменшить спроможність росіян, - генерал Кривонос
20:28
Шмигаль назвав умову великих постачань електрики до ЄС і сказав, як Україна може сприяти енергобезпеці Європи
20:10
Посол України в Ізраїлі просить владу припинити уникати однозначності та надати нашій країні допомогу
19:25
У жовтні РФ вивезла на донецький та херсонський напрямки 30 вагонів боєприпасів із Білорусі, - Генштаб
19:19
Порошенко про восьмий пакет санкцій ЄС: крок у вірному напрямку, але потрібне повне ембарго на російський експорт
18:55
Допитували, погрожували тортурами: Лубінець повідомив міжнародні організації про зникнення українців на кордоні РФ із Естонією
18:41
Ексклюзив
У Кремля ще є декілька козирів і його не цікавить кількість людей, яку буде кинуто у м'ясорубку війни, - генерал Кривонос
18:13
Колаборанти, співаки, ідеолог та очільниця ЦВК РФ: Стало відомо, хто потрапив у новий пакет санкцій ЄС проти Росії
17:58
Після аварій на газогонах Росія заявила, що готова запустити у роботу заблокований "Північний потік - 2"
17:27
Іноземці можуть віддалено відкривати бізнес в Україні і платити тут податки: прийняли закон про е-резидентство
16:59
Суд Нідерландів ухвалив привести центри приймання шукачів притулку до стандартів ЄС, - Reuters
16:51
Ексклюзив
У Празі почався саміт Європейської політичної спільноти за участі 44 країн без РФ, - журналіст Радіо Свобода Хотин
16:34
Ексклюзив
Сили ворога з Нової Каховки спрямовуються на північний та північно-західний напрямки для вибудовування нової лінії оборони, - військовий експерт Рябих
16:00
Питали, як здатись у полон: росіяни понад 2 тис. разів подзвонили у проєкт "Хочу жити" у перші тижні його роботи