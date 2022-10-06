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Незаконно анексовані регіони України внесли у конституцію РФ

6 жовтня, 2022 четвер
19:32
Новини Фіктивний референдум грубо порушує міжнародне право

Незаконно анексовані внаслідок псевдореферендуму "ДНР", "ЛНР", Запорізька та Херсонська області офіційно внесені до Конституції Росії

Нова редакція основного закону опублікована на порталі правової інформації.

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