Незаконно переправляли до Угорщини людей та намагалися переїхати прикордонників мікроавтобусом: на Закарпатті затримали четверо молодиків

Про це повідомляє МВС України.



Подія сталася поблизу села Велика Паладь. За інформацією МВС, ДПСУ спільно із співробітниками Виноградівського відділу поліції затримали чотирьох молодих чоловік, яких підозрюють в організації незаконного переміщення щонайменше 15 громадян України в Угорщину.



Під час затримання молодики намагалися втекти від прикордонників на мікроавтобусі "Форд транзит".

При цьому водій авто скерував транспортний засіб на військовослужбовців ДПСУ. Останні встигли ухилитися.



Втікачів вдалося зупинити із застосуванням зброї.

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