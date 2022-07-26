Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Міжнародна контент-платформа Depositphotos, музей війни META HISTORY спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України готують спеціальні колекції NFT-артів авторства найкращих українських цифрових художників. Всі отримані кошти підуть на відбудову культурних об’єктів", - пише МКІП.

У міністерстві повідомляють, що вони презентують нову колекцію українських художників до 24 серпня, яка присвячена культурним пам'яткам, зруйнуваним російськими окупантами під час війни.

"До Дня Незалежності України буде презентовано спеціальну колекцію NFT-артів, створену міжнародною контент-платформою Depositphotos спільно з українськими художниками. В цій колекції буде представлено близько 30 робіт, які є творчим переосмислення зруйнованих під час війни культурних об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Також NFT-колекціонери зможуть придбати роботи з колекції "Аватари для України" Vol.2, яку створили найкращі українські digital-художники та розробники відеоігор.

Перший в Україні NFT-музей війни зібрав $1 млн для ЗСУ.

У квітні команда NFT-музею MetaHistory створила спеціальний NFT-експонат на знак подяки Ілону Маску.

У травні розробники відеоігор Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt і цифрові художники створили благодійну NFT-колекцію Avatars for Ukraine.

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