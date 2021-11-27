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"Ніхто їх не прибирає, ворони клюють". Поблизу Жмеринки загинуло 100 лебедів

27 листопада, 2021 субота
13:19
Суспільство

Протягом останнього тижня на каскаді штучних озер поблизу міста Жмеринка Вінницької області сталася масова загибель білих лебедів. Таких наразі нараховується понад 100 особин

Депутат Северинівської територіальної громади Олександр Кишук загибель білокрилих птахів на водоймі в їхньому селі вважає екологічним лихом. Депутат ініціював збори мешканців села, запрошує на них захисників природи з обласного центру, розповідає газета Голос України.

"Треба щось робити, не можна мовчки дивитися, як гинуть благородні птахи, як орендар цідить став і нікому до цього немає діла. Хтось перевіряв в орендаря дозвіл на це? Чи має він право перетворювати став на болото? Запитаємо в голови громади, якщо він прийде на наші збори", - каже Кишук.

Зібрання скликають на неділю 28 листопада, тобто на завтра.

Місцеві мешканці пояснюють загибель птахів тим, що орендар ставків спустив там воду. 

Голова ж Северинівської громади Василь Малярчук нині на лікарняному. Так він відповів на телефонний дзвінок. Каже, навіть якби хотів вийти на місце, щоб побачити, що там робиться, не може. У чоловіка коронавірус. 

"Став у нас дуже великий, площа плеса майже 137 гектарів. Договір оренди водного плеса оформляли ще до того, як була створена об'єднана громада.

Знаю, що орендує став одне з ТОВ з Вінниці. Знаю, що в них документи тільки на оренду води, а на землю нема. На сесії ухвалили рішення, що виготовимо документацію на землю під водоймою і вона буде власністю громади. Так само, як і прибережна смуга стане власністю громади", - пояснює Малярчук.



У розмові з журналістами вінницького порталу 20 хвилин місцеві мешканці заявляють, що хотіли би врятувати птахів, одначе для цього потрібні спеціальні одяг, взуття та інше обладнання.

"Мій будинок недалеко від ставу, ось зараз йду і рахую мертвих лебедів, - розповів по телефону житель села Северинівки Жмеринського району Олександр. - Вони лежать на мілководді. У цьому місці, куди я підійшов, нарахував десятеро птахів. За деревом бачу ще семеро".

Чоловік пояснює, що близько підійти нема можливості. Воду спустили. Залишився намул. Треба брати відповідне взуття, захисний костюм. До того ж одному йти небезпечно, можна застрягнути в намулі. Якщо таке станеться, треба, щоб хтось був поруч, руку подав.

Довідка

На каскаді ставків у селі Северинівка та сусідніх Чернятин, Токарівка, Сербинівці щороку гніздяться сотні лебедів. Найбільше їх у Северинівці. Саме тут зафіксували масову загибель птахів. 


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