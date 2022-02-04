"Ніхто не піде на апокаліптичний спосіб знищення": у Міноборони заявили, що обстріл Києва у разі нового вторгнення РФ малоймовірний

Про це вона заявила в ефірі телеканалу 24 канал.

За її словами, що у разі бойових дій жодне українське місто не застраховане від обстрілів і бомбардувань. Проте захоплення території іншої країни зі знищенням інфраструктури не має сенсу.

"Сьогодні дешевше і простіше захоплювати територію і впливати на політику інших країн гібридними методами", - зауважила Маляр.

Представниця міністерства сказала, що Київ та інші українські міста-мільйонники - це не тільки дорослі, а й діти. Тільки в столиці України проживає близько мільйона дітей.

"Ніхто не піде на те, щоб апокаліптичним способом знищити європейську столицю", - підкреслила заступник міністра.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення. Згодом Пентагон підтвердив ці дані.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на інформацію і заявив, що "подібна інформація вже озвучувалась".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Сполучені Штати Америки заздалегідь поінформували Україну про те, що збираються оприлюднити план нового вторгнення Росії, і цей план є черговою дією з боку РФ для дестабілізації ситуації.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb