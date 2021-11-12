"Ніколи не планувала": у РФ відреагували на інформацію Bloomberg про можливе вторгнення в Україну

Про це повідомляє ТАСС.



Він заявив, що Росія "ніколи не планувала вторгнення в Україну й не буде, якщо її не спровокує Україна чи хтось іще й це не буде питанням захисту суверенітету РФ".



Полянський сказав, що Росія може збирати військових де завгодно на своїй території.



"Це не територія України, це територія Росії. Якщо ви... почуєте конкретні погрози, які звучать в Україні проти Росії, проти російської територіальної цілісності, то ви зрозумієте, що певна обережність - логічний крок у такій ситуації", - заявив він.



Також за словами Полянського, Україна "нагнітає ситуацію".

Нагадаємо, 11 листопада США попередили Європу про можливе нове вторгнення Росії в Україну.

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