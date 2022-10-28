"Ніколи не займалася "договорняками": Стефанішина заперечує свою причетність до справи Микитася

Про це вона написала у себе у facebook.

"Розумію, що є політиком, а отже стаю об’єктом певних інтересів. Бути мішенню атак є частиною професії. Однак вважаю, що теперішній воєнний час вимагає від кожного більшої відповідальності: гонитва за "скандальними викриттями" (байдуже, наскільки вони є підкріпленими) є неприйнятною. Якщо знадобиться, готова відстоювати свою ділову репутацію у суді", - зазначила Стефанішина у дописі.

Також вона підкреслила, що свідомо не реагувала на інформацію, оприлюднену у Вищому антикорупційному суді 20 жовтня. Звернула увагу на те, що за минулий тиждень до неї жодного разу не звернулися по коментар або роз’ясненням, натомість у ЗМІ відбувається копіювання та поширення звинувачень на її адресу.

"Я роками вибудовувала свою професійну репутацію. Ніколи не займалася "договорняками". Не маю та не мала жодних особистих контактів з Микитасем. Ніколи з ним не зустрічалася (принагідно зауважу, що і з Філатовим не знайома). Питаннями, про які йдеться у справі, не займаюся", - підкреслила вона.

Окрім цього, чиновниця також додала, що є відкритою до спілкування з журналістами та представниками громадянського суспільства.

"Так, з представниками Центру протидії корупції ми спільно працювали над адвокацією наших європейських та євроатлантичних прагнень. До команди Центру входять різні люди, і мені прикро, що частина спрямовує свої зусилля на некритичне тиражування слів особи, яку ж самі звинувачують у корупційних діяннях", - написала вона.

2 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.

22 жовтня Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО.

Згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн.

18 жовтня, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.

19 жовтня екснардепу Микитасю повідомили про підозру за спробу дати хабар меру Дніпра.