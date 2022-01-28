Німеччина депортувала російського дипломата через підозру в шпигунстві

Про це повідомляє Der Spiegel.



Видання пише, що акредитований дипломат із Росії був офіцером російської Служби зовнішньої розвідки (СВР). Співробітник консульства в Мюнхені виконував обов’язки агента для російського вченого Ільнура Н., про арешт якого за звинуваченням у шпигунстві було оголошено вчора, 27 січня.



Прокуратура підозрює Ільнура Н., дослідника Аугсбурзького університету, у передачі Росії інформації про європейську космічну ракету-носій "Аріан".



Н., повне ім’я якого не оприлюднювалося, був заарештований влітку 2021 року, і відтоді перебуває під вартою.



За даними Der Spiegel, щодо висланого офіцера не вдалося провести розслідування, оскільки він мав дипломатичний імунітет.



Нагадаємо, в грудні 2021 року Німеччина вигнала двох російських дипломатів після того, як суд визнав, що Росія замовила в 2019 році вбивство в берлінському парку чеченського дисидента.



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