Німеччина депортувала російського дипломата через підозру в шпигунстві
Уряд Німеччини вислав російського дипломата в Мюнхені, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ
Про це повідомляє Der Spiegel.
Видання пише, що акредитований дипломат із Росії був офіцером російської Служби зовнішньої розвідки (СВР). Співробітник консульства в Мюнхені виконував обов’язки агента для російського вченого Ільнура Н., про арешт якого за звинуваченням у шпигунстві було оголошено вчора, 27 січня.
Прокуратура підозрює Ільнура Н., дослідника Аугсбурзького університету, у передачі Росії інформації про європейську космічну ракету-носій "Аріан".
Н., повне ім’я якого не оприлюднювалося, був заарештований влітку 2021 року, і відтоді перебуває під вартою.
За даними Der Spiegel, щодо висланого офіцера не вдалося провести розслідування, оскільки він мав дипломатичний імунітет.
Нагадаємо, в грудні 2021 року Німеччина вигнала двох російських дипломатів після того, як суд визнав, що Росія замовила в 2019 році вбивство в берлінському парку чеченського дисидента.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.56
Купівля 28.56Продаж 28.92
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе