Німеччина має намір передати Україні ще 2 тис. гранатометів, – ЗМІ

Про це повідомляє Tagesspiegel, інформує Еспресо.TV

За інформацією журналістів, такий запит від Міноборони Німеччини пролунав 23 березня на засіданні федеральної ради безпеки.

Коли саме можуть передати цю зброю, наразі невідомо.

Раніше Німеччина передала Україні 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 ЗРК Stinger зі складів Бундесверу, а також 500 із обіцяних 2,7 тис. "Стріл" з запасів колишньої НДР.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок у середу в Бундестазі повідомила що, решта "Стріл" наразі у процесі передачі.

Нагадаємо, Україна вже отримала частину нового пакету військової допомоги від США на $0,8 млрд,

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