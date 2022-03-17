Німеччина вперто не хоче визнати, що українці є жертвами, а не росіяни, - Шлінчак
Керівник правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак розповів, що керівництво Німеччини вперто не бачить масові вбивства українців російською армією
Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.TV
“Я прочитав німецькі видання відразу після того, як президент України Володимир Зеленський виступав перед парламентом Німеччини. Так от, журналісти звернули увагу, що у німецькому парламенті після виступу Зеленського були звичайні рядові питання. Не було ніякої реакції на слова нашого президента. Була реакції німецьких опозиціонерів з закликом до Шольца визначитись куди йде Німеччина і якою повинна бути реакція на російське вторгнення до України.” - розповів Шлінчак
Шлінчак наголосив, що керівництво Німеччини вперто не бачить масові вбивства українців російською армією. Навпаки, за словами Шлінчака, у керівництві Німеччини наголошують на тому, що росіяни також є жертвами
“Таке враження, що до Німеччини не дійшли слова президента України Володимира Зеленського. Я не знаю, що повинно статися і що хоче побачити Німеччина в Україні, щоб переконатись, що не росіяни зараз є жертвами, або вдають з себе жертв. Жертвами є діти та цивільне населення України, на яке кожного дня скидають бомби та обстрілюють з важкої артилерії.” - додав Шлінчак
- Нагадаємо, 17 березня президент України Володимир Зеленський закликав німецького канцлера Олафа Шольца взяти лідерську роль і допомогти зупинити вторгнення Росії.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України
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