Німеччина заявила про невизнання виборів до Держдуми РФ у Криму та засудила голосування в ОРДЛО
Уряд Німеччини не визнає вибори до Держдуми РФ на території тимчасово окупованого Криму, а також засуджує проведення голосування в ОРДЛО
Про це у ефірі телеканалу Der Welt заявила представниця уряду Ульріке Деммер.
Вона зауважила, що окупація Криму Росією є порушенням територіальної цілісності і суверенітету України і не визнана Німеччиною.
"З цього випливає те, що ми не визнаємо проведення виборів у Криму", - наголосила Деммер.
Вона також назвала "порушенням міжнародного права" голосування на виборах до Держдуми РФ жителями ОРДЛО.
- Вибори в Держдуму РФ тривали три дні - 17−19 вересня. Російський режим вперше залучив до виборів українців з ОРДЛО. Для цього на непідконтрольних Україні частинах Донбасу масово видавали російські паспорти — їх отримали понад 600 тис. українців. Також росіяни змушували брати участь у виборчому процесі РФ жителів окупованого Криму.
- Згодом, стало відомо, що партія "Єдина Росія" перемагає на виборах до Державної думи РФ.
- 22 вересня Верховна Рада України ухвалила не визнавати результати виборів до Держдуми РФ.
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