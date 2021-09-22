Німеччина заявила про невизнання виборів до Держдуми РФ у Криму та засудила голосування в ОРДЛО

Про це у ефірі телеканалу Der Welt заявила представниця уряду Ульріке Деммер.

Вона зауважила, що окупація Криму Росією є порушенням територіальної цілісності і суверенітету України і не визнана Німеччиною.

"З цього випливає те, що ми не визнаємо проведення виборів у Криму", - наголосила Деммер.

Вона також назвала "порушенням міжнародного права" голосування на виборах до Держдуми РФ жителями ОРДЛО.



Вибори в Держдуму РФ тривали три дні - 17−19 вересня. Російський режим вперше залучив до виборів українців з ОРДЛО. Для цього на непідконтрольних Україні частинах Донбасу масово видавали російські паспорти — їх отримали понад 600 тис. українців. Також росіяни змушували брати участь у виборчому процесі РФ жителів окупованого Криму.

Згодом, стало відомо, що партія "Єдина Росія" перемагає на виборах до Державної думи РФ.

22 вересня Верховна Рада України ухвалила не визнавати результати виборів до Держдуми РФ.

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