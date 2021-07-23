Німецька залізниця оцінила збиток від паводку в €1,3 млрд

Про це розповідає Deutsche Welle.



Розмір збитку, який заподія мережі залізниць в Німеччині паводок на заході країни в середині липня, становить €1,3 млрд .



Таку суму назвали представники концерну Deutsche Bahn на прес-конференції в п'ятницю, 23 липня.



"На нас чекає неймовірна робота. З руйнуванням інфраструктури таких масштабів, що відбулися одночасно, ми не стикалися ще ніколи", - констатував Фолькер Хеншель, глава відділу Deutsche Bahn, що займається менеджментом в області технічного догляду.



За його словами, найсуттєвішої шкоди завдало руйнуванням понад 50 мостів. Крім того, від повені постраждали багато вокзалів та зупинок, 180 залізничних переходів, майже 40 перекладних стрілочних механізмів і понад 1000 провідних і сигнальних щогл, енергоблоків, а також ліфтів і освітлювальних установок на станціях.



Водночас Хеншель пояснив, щовизначити точну вартість відновлення окремих об'єктів вдасться лише після ретельного інженерного аналізу.



Багато чого буде залежати від того, повністю або частково доведеться оновлювати пошкоджені ділянки залізниці, чи будуть зводитися захисні дамби, а також де саме пролягатиме залізничне полотно - на тому ж місці, де воно знаходилося до повені, або його перенесуть далі від берегів, вказали в Deutsche Bahn.



Німецька залізниця вже веде переговори з урядом країни, який є акціонером концерну щодо фінансової допомоги у відновленні сполучення.



У Deutsche Bahn вважають, що до кінця 2021 року вдасться відновити нормальне залізничне сполучення на 80 відсотках постраждалої території.

Зливи 14-15 липня на заході Німеччини спричинили вихід багатьох річок басейну річки Рейн з берегів. У німецьких федеральних землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія, що постраждали від повені, загинуло понад 150 людей,