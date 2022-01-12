НКРЕКП мала перевіряти обленерго під час підготовки до осінньо-зимового періоду замість перевірок у пік сезону – експерт

Про це він сказав в програмі “Energo Live” на Еспресо.TV.

“Перевірку ліцензіатів НКРЕКП та держенергонагляд мали би здійснювати не в пік сезону, а під час підготовки до старту осінньо-зимового періоду. Тут скоріше питання не до обленерго, а до органів державної влади: якщо були відповідні факти, чому це не досліджувалося перед опалювальним сезоном?” – сказав він.

За його словами, перед опалювальним сезоном кожен ліцензіат отримував відповідне затвердження готовності до сезону.

“Тож перевірка так чи інакше мала бути. Якщо зараз лунають відповідні заяви, значить, перевірки або не було, або фактів порушення не виявили”, – додав Білявський.

Він також зазначив, що аварійні ремонти зараз пов’язані з піковим навантаженням на енергомережі, спровокованим різким похолоданням.

“Сьогоднішня доба стала, на мій погляд, першим тестом на стійкість для енергомережі. Зокрема, тестом для операторів розподільчих систем електроенергії. Наші колеги цей тест пройшли з гідністю, але можновладці мають розуміти, що зі зростанням навантаження на енергосистеми при зменшенні середньодобової температури так чи інакше будуть відбуватися переривання в електропостачанні”, – зауважив Білявський.



Він наголосив, що такі збої потребують адекватної реакції персоналу обленерго.

“Якщо відбувається аварійні переривання електропостачання, бригада має виїхати не пізніше як за півгодини на місце аварії і – що важливо – забезпечити аварійним джерелом живлення цю ділянку мережі”, – пояснив експерт.