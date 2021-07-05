НКРЕКП встановила мінімальні ціни на ринку "на добу наперед"

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.



Згідно з повідомленням, у зв'язку з різким зниженням 2-4 липня ціни на ринку РДН, яке спричинене виведенням з нього попиту постачальниками електроенергії, що мають значну ринкову владу, регулятор провів екстрене позачергове засідання, на якому прийняв рішення для стабілізації ситуації на ринку електроенергії.



Зокрема, НКРЕКП зобов'язала оператора системи передачі та операторів систем розподілу закуповувати на цьому сегменті ринку обсяги електроенергії, що необхідні для компенсації виробничих втрат.

Також Комісія встановила обмеження місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, у розмірі 50 відсотків їх місячного обсягу продажу електричної енергії.



Крім того, додали у пресслужбі, НКРЕКП встановила мінімальне цінове обмеження на РДН нижче якого учасники ринку не мають права подавати цінові пропозиції. Обмеження буде діяти до 8 липня цього року і відповідає останньому тарифу на відпуск електричної енергії ДП НАЕК «Енергоатом», проіндексованому на індекс цін виробників промислової продукції та становить 734,9 грн/мВт∙год.



У пресслужбі також додали, що для оцінки дій учасників ринку, НКРЕКП оголосила про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії.

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