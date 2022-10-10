Про це інформує сайт премії

Сьогодні, 10 жовтня, стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії з економіки 2022 року. Цю премію присудили американським науковцям - Бену Бернанке, Дугласу Даймонду та Філіпу Дібвігу за вивчення банків і фінансових криз.

Як сказано на сайті премії, цьогорічні лауреати з економічних наук Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг значно покращили розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливим висновком у їхньому дослідженні є роз'ясненя, чому важливо уникати банкрутства банків.

Сучасні банківські дослідження пояснюють, навіщо нам банки, як зробити їх менш вразливими під час криз і як крах банків посилює фінансові кризи. Але основи цього дослідження заклали саме Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг ще на початку 1980-х років. Їхні дослідження мали велике практичне значення для регулювання фінансових ринків і подолання фінансових криз.