Норвегія приєдналась до санкцій ЄС проти Росії, - МЗС
Уряд Норвегії приєднався до санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.
Про це повідомляє на пресслужбу МЗС країни, інформує Еспресо.TV
"Найширший пакет санкцій, коли-небудь запроваджений Норвегією", унеможливить експорт технологій, товарів і послуг, які Росія могла б використати для ведення війни.
Вони також націлені на осіб у Росії та Білорусі, які брали участь в ухваленні рішень та здійсненні незаконного нападу на Україну, а також у спробах виправдати вторгнення.
"Ці санкції сильно вдарять по російському режиму. Ми заморожуємо активи та забороняємо поїздки для окремих осіб і припиняємо деякі спрощення візового режиму для їхнього в’їзду до Норвегії, а також зупиняємо експорт, торгівлю та операції, які можуть безпосередньо стосуватися військової техніки Росії або допомагати фінансувати чи сприяти війні проти України. Ми вводимо наші санкції разом з ЄС та іншими країнами, щоб гарантувати, що вони мають максимальний ефект", - додали в міністерстві.
Як повідомили в норвезькому МЗС, країна приєдналася до пакету санкцій Євросоюзу, запровадженому 9 березня.
- Нагадаємо, також вперше за свою новітню історію відмовилась від нейтралітету та запровадила санкції проти Росії Швейцарія.
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