Про це вона розповіла в сторіс в Instagram.

Даша Кацуріна після розлучення з ресторатором Михайлом Кацуріним почала зустрічатись зі співаком Володимиром Дантесом. Її бізнес в Україні не зупиняється. Утім під час чергової авіаатаки росіян, зокрема авіанальоту іранських дронів, 1 листопада була знищена нова партія її пуховиків на суму понад 1 млн грн.

Рестораторка та дизайнерка Даша Кацуріна, яка зараз разом з дітьми живе у Варшаві, розповіла, що внаслідок чергової авіаатаки росіян її бізнес зазнав чималих збитків.

1 листопада внаслідок авіанальоту іранських дронів на Полтавську область згоріло відділення Нової пошти № 1 у місті Полтава. На щастя, обійшлося без жертв. Проте там зберігалися пуховики з нової колекції бренду Даші Кацуріної. Збитки обійшлися дизайнерці у 1 005 000 грн.

"Сьогодні через атаку дроном РФ повністю згоріло відділення Нової пошти номер 1 в місті Полтава. Дякувати богу, жертв немає, - написала Кацуріна. - Тільки мінус 1 005 000 грн. Там чекали наші пуховики, вони приїхали з виробництва".

Вона зауважила, що ця ситуація має плюси: дрон прямував прямо на підстанцію, але його збили. Тому він і впав на "Нову пошту".

"Ще із плюсів: наша команда розробила план, тупо на гуморі все це вивозимо. Хоча по обличчях і не скажеш", - поділилась дизайнерка.

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