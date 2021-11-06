Нова партія "Українці" перемогла на місцевих виборах у Карлівці

Згідно з остаточними даними ТВК, партія "Українці" отримала понад 25% голосів. Ця цифра вдвічі перевищує кількість голосів виборців, яку зібрали найближчі переслідувачі — "Батьківщина" (11,83%), "Довіра" (11,52%) та АПУ (10,97%). "Українці" залишили далеко позаду багатьох основних фігурантів українського політикуму — "За майбутнє" (7,91%), ОПЗЖ (5,17%), "Європейська Солідарність" (2,22%), "Слугу народу" (1,48%). Відтак партія "Українці" впевнено заявила про появу нового серйозного гравця на політичній сцені нашої держави.

Із 16 партій, які заявили про участь у місцевих виборах у Карлівці, 5-відсотковий бар’єр подолали тільки 7. Партію «Українці» представлятимуть у міськраді 7 депутатів — усі карлівчани, які чудово обізнані з проблемами та потенціалом розвитку регіону, і готові зробити майбутнє громади кращим. Карлівський міський осередок політичної партії "Українці" очолив Андрій Дуленко — юрист, голова Ради арбітражних керуючих Полтавської області.

"Довіра виборців — найцінніший ресурс політичної сили. Тому вдячні карлівчанам за підтримку. Разом ми зможемо перетворити нашу громаду на оазу добробуту. Ми вже відкрили Центр розвитку Карлівки, щоб кожен мешканець громади міг стати співавтором стратегії її розвитку. У цьому полягає основна ідея партії "Українці" — дозволити українцям самим стати владою", — прокоментував результати виборів відтепер депутат міськради і, вірогідно, її секретар Андрій Дуленко.













"Українці" — всеукраїнська політична партія нового формату, яка впроваджує ідеї фінансової децентралізації до рівня платників податків. Партія була зареєстрована у січні 2021 року і нині має 15 осередків у різних регіонах. "Українці" позиціонують себе як партію платників податків — тобто усіх українців, які наповнюють бюджети різних рівнів видатками із своїх заробітків, а тому й мають право їх розподіляти. Партія об’єднала бізнесменів, працівників, правників, громадських активістів — нове покоління людей дії, котрі прагнуть якісних змін економічних і соціальних умов життя і знають, як їх втілити. "Українці" — партія самих українців, яка працюватиме саме для українців.

"Для партії "Українці" перемога на цих місцевих виборах — є дуже важливою і показовою. Ми заявили про себе і зробили перший крок до майбутніх виборів у всій країні. Упевнені, що громада здатна самостійно формувати і розвивати простір, у якому живе, стати економічно самодостатньою. Ми хочемо продемонструвати це у Карлівці, і в подальшому напрацьований досвід масштабувати для всіх українських міст і громад", — підсумував лідер партії "Українці" Андрій Палкін, голова Ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області, адвокат і громадський діяч.