Нова петиція до президента про захист культурного простору стрімко набирає підтримку
Громадськість збирає підписи під петицією до президента з вимогою підписати Закон про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора
Петицію вже підтримали, зокрема, Оксана Забужко, Мар'яна Савка, Андрій Курков, Тамара Горіха Зерня, Вахтанг Кіпіані, Ірма Вітовська, Володимир В'ятрович, Валерій Пекар, Ганна Гопко, Антон Мартинов та інші інтелектуали й публічні особи. Заклики підписати петицію поширили також найбільші українські видавництва - “Ранок”, "Фоліо", "Віват", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", мережа книгарень “Книголенд” та книгарня "Є". Вже за перший день звернення набрало більше 30% з необхідних 25.000 підписів.
Повідомлення активно поширюють у соціальних мережах із закликом до президента підписати Закон. “Ця війна – перш за все війна за ідентичність. Видавнича продукція агресора – це теж окупація! Підтримайте петицію до президента з закликом підписати закон про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок і поширте цей заклик у будь-який зручний спосіб”, - йдеться у зверненні.
Ще у червні минулого року парламент ухвалив книжковий Закон 306 голосами і передав на підпис президенту. Проте дотепер документ не підписаний. Видавнича продукція держави-агресора і російський контрафакт і далі вільно продаються в Україні, підриваючи інформаційну безпеку держави й економічні підвалини українського книговидання.
Цей Закон, розроблений спільно з представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади:
- забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі;
- передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України;
- перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.
Підписати та підтримати петицію можна тут https://petition.president.gov.ua/petition/193132
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе