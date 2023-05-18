Нова петиція до президента про захист культурного простору стрімко набирає підтримку

Петицію вже підтримали, зокрема, Оксана Забужко, Мар'яна Савка, Андрій Курков, Тамара Горіха Зерня, Вахтанг Кіпіані, Ірма Вітовська, Володимир В'ятрович, Валерій Пекар, Ганна Гопко, Антон Мартинов та інші інтелектуали й публічні особи. Заклики підписати петицію поширили також найбільші українські видавництва - “Ранок”, "Фоліо", "Віват", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", мережа книгарень “Книголенд” та книгарня "Є". Вже за перший день звернення набрало більше 30% з необхідних 25.000 підписів.

Повідомлення активно поширюють у соціальних мережах із закликом до президента підписати Закон. “Ця війна – перш за все війна за ідентичність. Видавнича продукція агресора – це теж окупація! Підтримайте петицію до президента з закликом підписати закон про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок і поширте цей заклик у будь-який зручний спосіб”, - йдеться у зверненні.

Ще у червні минулого року парламент ухвалив книжковий Закон 306 голосами і передав на підпис президенту. Проте дотепер документ не підписаний. Видавнича продукція держави-агресора і російський контрафакт і далі вільно продаються в Україні, підриваючи інформаційну безпеку держави й економічні підвалини українського книговидання.

Цей Закон, розроблений спільно з представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади:

забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі;

передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України;

перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

Підписати та підтримати петицію можна тут https://petition.president.gov.ua/petition/193132