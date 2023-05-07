Нова російська опозиція народжується з-поміж біженців з РФ, - Ейдман
Існує інша російська опозиція - це представники молодіжних ініціатив, які роблять конкретні справи. Вони зараз і є майбутнє Росії або постросійського простору
Про це в ефірі Еспресо заявив соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман.
"Існує інша опозиція, про яку широка громадськість може і не знати. У Берліні був такий же з'їзд. Там були присутні декілька сотень молодих людей, здебільшого представники молодіжних ініціатив, які пов'язані з конкретними практичними справами. Наприклад, допомога біженцям з України або допомога відмовникам від армії у Росії", - розповів він.
За словами Ейдмана, Ці люди не претендують на те, що вони батьки російської демократії, але роблять конкретні справи.
"Між ними ніяких суперечок немає, немає вертикальних конструкцій, немає вождів. Вони всі продуктивно співпрацюють та спілкуються між собою. Я думаю, за цими людьми майбутнє, людьми цього покоління та цього підходу до життя, в багато чому західного. Я думаю, вони зараз і є майбутнє Росії або постросійського простору після всіх цих жахливих подій", - підсумував опозиціонер.
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