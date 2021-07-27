Нові акаунти дітей до 16 років в Instagram будуть закритими за замовчуванням
Instagram створюватиме нові акаунти дітей до 16 років закритими за замовчуванням
Про це повідомляє Wall Street Journal, передає "РБК-Україна".
Аби захистити неповнолітніх від небажаних коментарів й реклами, нові акаунти дітей до 16 років будуть закритими за замовчуванням. Пропозиція стосовно того, аби зробити доступ до своєї сторінки обмеженим також отримають й тінейджери, які вже давно зареєстровані в Instagram.
Відомо, що компанія планує обмежити можливості рекламодавців у залученні молоді до реклами й ускладнить пошук акаунтів неповнолітніх користувачів для підозрілих сторінок. Стосовно останнього нововведення - над цим працюватиме нова технологія, яка автоматично виявлятиме потенційно підозрілі сторінки у соціальній мережі.
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