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Новий глава КМДА повинен мати потенціал для участі в майбутніх виборах мера Києва – політтехнолог

4 серпня, 2021 середа
10:04
Новини КМДА

Призначення нового глави КМДА без урахування майбутніх виборів мера Києва буде помилкою влади

Про це у своєму блозі на Цензор.нет пише політтехнолог Катерина Одарченко. На її думку, призначення глави КМДА є унікальним шансом для центральної влади і "Слуги народу" створити достойного кандидата на наступні вибори київського міського голови і реабілітуватися після поразки 2020 року, "адже тільки посада глави КМДА може дати майбутньому кандидату в мери необхідний репутаційний ресурс".

"Оптимальний кандидат на керівника КМДА має бути і перспективним кандидатом на майбутніх виборах мера Києва. Будь-який інший підхід буде не просто половинчастим рішенням. Це буде, фактично, нульове рішення, оскільки воно не веде центральну владу до поставленої мети – налагодження не тільки виконавчої дисципліни по лінії Офіс президента/Уряд та КМДА, але й конструктивних відносин з місцевим самоврядуванням Києва", – пише Катерина Одарченко.

За словами Катерини Одарченко, питання про заміну глави КМДА принципово вже вирішено, і в Офісі президента вже є короткий список кандидатур: "Наразі основними кандидатами на посаду очільника КМДА у президентському шорт-лісті найчастіше називають заступника глави КМДА Олексія Кулебу та депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина".

Політтехнолог відзначає, що обидва кандидати "відповідають критерію досвіду роботи на Київ і, що дуже важливо, не мають у своєму багажу репутаційних ризиків". Водночас Олексій Кулеба, за її спостереженням, "явно тяжіє до кабінетної роботи, а не публічної активності", тоді як Владислав Трубіцин "не боїться говорити з містянами, навіть у кризових ситуаціях – при чому йому вдається у такому спілкуванні знаходити з ними спільну мову у складних питаннях". З цього Катерина Одарченко робить висновок, що Владислав Трубіцин вже набуває досвід публічного політика, а Олексій Кулеба навряд чи має кар’єрні амбіції.

Катерина Одарченко вважає, що центральна влада припуститься помилки, якщо при виборі нового глави КМДА не враховуватиме перспективи наступних виборів мера Києва – так вона коментує так званий "проміжний" варіант, який також є на розгляді в Офісі Президента. Цей варіант передбачає призначення номінального глави КМДА і передачу повноважень виконавчої влади у Києві міському виконкому, який ще належить створити. На думку політтехнолога, необхідний законотворчий процес "може розтягнутися на роки. А у підсумку – до наступних виборів мера Києва "слуги народу" знову прийдуть без сильного кандидата".

На місцевих виборах в жовтні 2020 року кандидат на посаду мера Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук отримала 5,44% голосів виборців, посівши п’яте місце серед інших кандидатів.

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