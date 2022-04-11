Новий наступ на Київ залежатиме від результату боїв на Донбасі – Міноборони. Відео
У Міністерстві оборони не відкидають нового наступу російських військ на Київ
Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.
"Відновлення наступу окупантів, - сказав він, - залежатиме від результату боїв на Донеччині та Луганщині".
Мотузяник додав, що на території Гомельської області Білорусі, а також Брянської та Курської областей РФ залишаються окремі підрозділи ворога. Найімовірніше, їхнім завданням є демонстрація присутності для відволікання українських сил оборони.
"Очевидно, це така тактична гра РФ, щоби тримати підрозділи української армії тут і не допустити їх перекидання у важчі операційні зони, зокрема на схід та південь України", – сказав речник МО України.
- Нагадаємо, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, найближчими днями окупанти спробують відновити наступ на Слобожанщині.
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