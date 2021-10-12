Новий прем'єр Японії Кісіда заявив про суверенітет країни над південними Курилами, які перебувають у складі РФ

Про це повідомляє Дождь.

Японія називає ці острови окупованими Росією, а Росія не визнає факт існування територіальної суперечки.

"Ми повинні вирішити це питання (приналежність південних Курил - Ред.), не залишаючи його наступним поколінням. Уряд налаштований на те, щоб укласти мирний договір з Росією, вирішивши проблему приналежності цих островів", - сказав Кісіда.



Окупованою територією Японія називає курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї. У 2019 році РФ заявила, що готова передати два острови - Шикотан і Хабомаї за умови, що Японія визнає підсумки Другої світової війни й укладе мирний договір.