Новий прем'єр Японії Кісіда заявив про суверенітет країни над південними Курилами, які перебувають у складі РФ
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про намір повернути країні південні Курили
Про це повідомляє Дождь.
Японія називає ці острови окупованими Росією, а Росія не визнає факт існування територіальної суперечки.
"Ми повинні вирішити це питання (приналежність південних Курил - Ред.), не залишаючи його наступним поколінням. Уряд налаштований на те, щоб укласти мирний договір з Росією, вирішивши проблему приналежності цих островів", - сказав Кісіда.
Окупованою територією Японія називає курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї. У 2019 році РФ заявила, що готова передати два острови - Шикотан і Хабомаї за умови, що Японія визнає підсумки Другої світової війни й укладе мирний договір.
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