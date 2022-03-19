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Новий російський екіпаж МКС вирушив на орбіту в синьо-жовтих комбінезонах. У Роскосмосі заперечують асоціації з українським прапором

19 березня, 2022 субота
18:57
війна з Росією

Джерела у Роскосмосі натомість вважають, що це могла бути спланована акція російських космонавтів

Про це повідомляє "Медуза", інформує Еспресо.TV

Три російські космонавти, Олег Артем'єв, Денис Матвєєв та Сергій Корсаков прибули у п'ятницю ввечері на Міжнародну космічну станцію у жовтих комбінезонах із синіми вставками. Багато коментаторів побачили в цьому натяк на ставлення космонавтів до поточних подій. Самі космонавти жодних заяв на цю тему не робили.

Під час спілкування по відеозв'язку із Землею Олега Артем'єва запитали, чому на них комбінезони жовтого кольору, а не сірого, як у екіпажу МКС.

"Кожен екіпаж вибирає сам собі костюми, комбінезони. Щоб не однакові були. Дійшла черга до нас. Насправді там багато матеріалу зібралося жовтого. Треба було його в справу пустити. Тому довелося нам жовті комбези одягнути", - відповів Артем'єв під дружний сміх оточуючих.

Телеграм-канал "Можемо пояснити", опираючись на своє джерело у Роскосмосі, вважає, що це могла бути спланована акція космонавтів. За його словами, у них є костюми чотирьох кольорів: синього, червоного, сірого та жовтого. На землі в Роскосмосі могли це пропустити, не подумавши про асоціації, що у всіх виникли. А командир екіпажу Олег Артем'єв нормальний чоловік і міг запропонувати таку акцію решті, показавши свою позицію. Якщо це спеціально, то це його ідея, він найавторитетніший і найзаслуженіший серед них.

У відповідь на повідомлення західних ЗМІ про те, що космонавти одягнулися у кольори українського прапора, "Роскосмос" заявив, що комбінезони виконані у кольорах емблеми МДТУ, де навчалися усі троє космонавтів, дизайн узгодили задовго до поточних подій.

Керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у таких асоціаціях традиційно звинуватив Захід, заявивши, що "бандерівські недобитки та їхні англосаксонські спонсори вже не знають, що вигадати у своїй інформаційній війні проти Росії".

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Роскосмос
Дмитро Рогозін
космонавти
синьо-жовті кольори
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