Про це в ефірі Еспресо заявила виконавча директорка Фундації DEJURE Марина Хромих.

"Найбільше питань серед новообраних членів Вищої ради правосуддя до судді Бурлакова (суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, - ред.), який має родичів в Росії. Він після 2014 року їздив до Росії. От ввечері він прокоментував журналістам, що збирається продовжувати свої поїздки до РФ", - зазначила вона.

На її особисту думку, це неправильна позиція члена ВРП, тому на Бурлакова має бути звернена особлива увага, в тому числі і СБУ.

"Вона б мала давно перевірити, чи є у нього громадянство Росії. Після історії із суддею Верховного суду Львовим, де у нього виявили російське громадянство, СБУ мало здійснити перевірку всіх суддів ВС. На жаль, там поки не надали інформацію, чи перевірка була здійснена і якими є результати. Ми, як фундація, уже працюємо над тим, щоб Служба безпеки України здійснила таку перевірку і надала громадськості відповідь щодо неї", - підсумувала Хромих.

12 січня з'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя. Відомо, що загалом до бюлетеня було внесено 16 кандидатів на посаду члена ВРП, які були розділені за квотним принципом. У Раді суддів наголосили, що обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.

Разом з тим згідно з аналізом, проведеним Фундацією DEJURE, Центром протидії корупції та Автомайданом, щодо доброчесності всіх новообраних членів ВРП є сумніви.