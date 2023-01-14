Новообраний член Вищої ради правосуддя заявив, що продовжить поїздки до РФ, його має перевірити СБУ, - виконавча директорка Фундації DEJURE
Новий член Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков збирається продовжувати свої поїздки до РФ. Він мав бути перевірений на наявність російського паспорта як суддя Верховного суду
Про це в ефірі Еспресо заявила виконавча директорка Фундації DEJURE Марина Хромих.
"Найбільше питань серед новообраних членів Вищої ради правосуддя до судді Бурлакова (суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, - ред.), який має родичів в Росії. Він після 2014 року їздив до Росії. От ввечері він прокоментував журналістам, що збирається продовжувати свої поїздки до РФ", - зазначила вона.
На її особисту думку, це неправильна позиція члена ВРП, тому на Бурлакова має бути звернена особлива увага, в тому числі і СБУ.
"Вона б мала давно перевірити, чи є у нього громадянство Росії. Після історії із суддею Верховного суду Львовим, де у нього виявили російське громадянство, СБУ мало здійснити перевірку всіх суддів ВС. На жаль, там поки не надали інформацію, чи перевірка була здійснена і якими є результати. Ми, як фундація, уже працюємо над тим, щоб Служба безпеки України здійснила таку перевірку і надала громадськості відповідь щодо неї", - підсумувала Хромих.
- 12 січня з'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя. Відомо, що загалом до бюлетеня було внесено 16 кандидатів на посаду члена ВРП, які були розділені за квотним принципом. У Раді суддів наголосили, що обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.
- Разом з тим згідно з аналізом, проведеним Фундацією DEJURE, Центром протидії корупції та Автомайданом, щодо доброчесності всіх новообраних членів ВРП є сумніви.
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