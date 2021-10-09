Нуланд вирушає до Москви
Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних справ Вікторія Нуланд обговорить у Москві (Росія) низку двосторонніх, регіональних і глобальних питань
Подробиці розповідає Еспресо.TV.
"Вікторія Нуланд 11 жовтня перебуватиме в Москві (Росія), де зустрінеться з високопоставленими представниками влади", - повідомляє Державний департамент США.
Разом з тим, не уточнюється, які саме питання виноситимуть на обговорення.
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Окрім того, 14 жовтня Нуланд вирушить до Бейрута (Ліван), де зустрінеться з представниками уряду і громадянського суспільства.
15 жовтня заступник держсекретаря вирушить до Лондона (Велика Британія), де обговорить низку глобальних питань, повідомили в Держдепі.
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