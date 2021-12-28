"О 4-й ранку": Жириновський закликав бомбити Україну в новорічну ніч
Депутат Держдуми РФ і лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський закликав бомбити Україну в ніч з 31 грудня на 1 січня
Про це він заявив у етері Першого каналу.
Володимир Жириновський сказав, що наказав би це зробити, якби був президентом РФ.
"Годині о 4-й ранку, коли вже всі подшофе (напідпитку - ред.)", - уточнив він.
- Нагадаємо, раніше Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив про готовність приєднати Україну до РФ, назвавши її російською територію.
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