"Обговорили новий пакет допомоги США": Резніков про результати розмови з Остіном

Про це український міністр написав у телеграм.

"Вітаю чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульову толерантність до шантажу. Також обговорили наступний американський пакет безпекової допомоги Україні. Деталі згодом", – написав Резніков.

У Пентагоні поки не публікували подробиць телефонної розмови.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні Сполучені Штати оголосили 14 жовтня, його розмір становив 725 мільйонів доларів. Загальна військова допомога США для України сягнула приблизно 17,6 мільярда доларів від початку вторгнення Росії 24 лютого.

Розмова очільників оборонних відомств України та США відбулася на тлі нічим не підтверджених звинувачень Києва з боку Москви в підготовці провокації з використанням "брудної бомби".

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