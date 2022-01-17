Обговорили ситуацію на кордоні України та наголосили на важливості діалогу з РФ: президенти Франції й Фінляндії провели переговори
Президенти Франції та Фінляндії Еммануель Макрон і Саулі Нііністе телефоном обговорили безпеку в Європі та ситуацію на українсько-російському кордоні
Про це заявили в адміністрація президента Фінляндії.
"Президенти обговорили поточну ситуацію на кордонах України і ситуацію з безпекою Європи. Обидва наголосили на важливості діалогу з Росією. Необхідно, щоб голос Європи був ясно чути в ході дебатів".
Окрім того, Еммануель Макрон і Саулі Нііністе розмовляли про співпрацю в галузі безпеки ЄС і тісну взаємодію зі США.
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