Обговорили ситуацію на кордоні України та наголосили на важливості діалогу з РФ: президенти Франції й Фінляндії провели переговори

Про це заявили в адміністрація президента Фінляндії.



"Президенти обговорили поточну ситуацію на кордонах України і ситуацію з безпекою Європи. Обидва наголосили на важливості діалогу з Росією. Необхідно, щоб голос Європи був ясно чути в ході дебатів".



Окрім того, Еммануель Макрон і Саулі Нііністе розмовляли про співпрацю в галузі безпеки ЄС і тісну взаємодію зі США.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb