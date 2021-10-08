Обговорили загрози від "Північного потоку-2": заступниця помічника Блінкена зустрілася з Єрмаком
У четвер, 7 жовтня, заступниця помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніган, яка приїхала до Києва з першим візитом, зустрілася з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
Єрмак і Данніган обговорили підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства включно з підписанням оновленої Хартії стратегічного партнерства між Україною та США.
Також співрозмовники порушили питання взаємодії в енергетичній сфері та обговорили загрози від російського газогону "Північний потік-2".
Єрмак наголосив на важливості долучення США до переговорів щодо врегулювання збройного конфлікту на сході України.
Данніган акцентувала увагу на необхідності здійснення в Україні реформ, посилення антикорупційних органів і повідомила про готовність США підтримувати ці ініціативи у подальшому.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данніган зустрілася з заступником міністра закордонних справ Дмитром Сеніком, представниками уряду, громадянського суспільства і ЗМІ та вшанувала пам'ять українців, які загинули внаслідок російської агресії.
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