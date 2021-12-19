"Обговорити російське військове нарощування": делегація конгресу США здійснила візит до Києва
Делегація конгресу США відвідала Київ на тлі військового загострення з боку РФ
Про це повідомила пресслужба американського посольства у Києві у Facebook.
"Представник конгресу США Джейсон Кроу очолив делегацію конгресу, яка відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва", - йдеться у повідомленні.
Голова делагації разом з колегами Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом підкреслили двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії.
"Делегація також підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військових сил Росії, а також підтримці жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії на суверенну українську територію", - повідомили в посольстві.Як видно з фото, яке опублікувало диппредставництво, вони провели зустріч з міністром Олексієм Резніковим.
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