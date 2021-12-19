"Обговорити російське військове нарощування": делегація конгресу США здійснила візит до Києва

Про це повідомила пресслужба американського посольства у Києві у Facebook.



"Представник конгресу США Джейсон Кроу очолив делегацію конгресу, яка відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва", - йдеться у повідомленні.

Голова делагації разом з колегами Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом підкреслили двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії.

"Делегація також підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військових сил Росії, а також підтримці жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії на суверенну українську територію", - повідомили в посольстві.

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення до України.

Згідно з дослідженням Atlantic Council, російські війська продовжують рух поблизу кордону з Україною.

Видання CNN повідомляє, що Україна в межах допомоги просить Сполучені Штати Америки надати нове озброєння для захисту від РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країні потрібна летальна зброя для оборони від РФ.

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас сказав, що Литва готова передати Україні летальну зброю.

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Як видно з фото, яке опублікувало диппредставництво, вони провели зустріч з міністром Олексієм Резніковим.