Про це вона заявила в інтервʼю російському пропагандистському виданню.

Так, Безрук каже, що останнім часом вона зіткнулась з великою кількістю гейту в соцмережах з боку користувачів з України.

"Я не хочу заглиблюватися в цю тему, але мій глядач, який був зі мною з моєї батьківщини, можеш собі уявити, як він реагує зараз, що я перебуваю там, де перебуваю. Від мене тисячами відписуються в Instagram", – поскаржилась акторка.

На думку Галини Безрук, її позиція стосовно розв'язаної Росією війни в Україні мала б бути усім зрозумілою, адже її чоловік і дитина – росіяни. Тому вона не заглиблюється в повідомлення, які їй надсилають.

"Просто бачу перше слово і одразу блокую. Я навіть не розбираюся, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася у мене. Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина - якої вони національності. Я обираю сім’ю. Я не обираю батьківщину, я обираю сім’ю. Найближчих мені людей – себе і сім’ю", - зазначила українська акторка.

Оскільки чоловік Безрук, актор Артем Алексєєв, росіянин, вони переживають і за те, що його можуть мобілізувати.

"Сьогодні вранці я запитала чоловіка, як ми відзначатимемо Новий рік. Він мені відповів: "Подивися на мене. Ти бачиш, що коїться? Ти розумієш, що мені може будь-якої миті прийти повістка? Який Новий рік?", - переповіла розмову з чоловіком Галина Безрук.

До речі, чоловік, якого Галина Безрук обирає на відміну від України, за її ж словами бив Галину та зраджував їй. Про це вона сама писала у соціальних мережах рік тому. Утім, зараз подружжя попрацювало над стосунками, і пара вирішила не руйнувати сімʼю, адже, як каже Галина, "не все так однозначно".

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