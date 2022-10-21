Про це повідомляє Держкіно у Facebook.

Фільм Олексія Комаровського та Артура Лермана "Область Героїв" – це перша масштабна кінореконструкція реальних історій пересічних українців. Команда присвятила проєкт всім волонтерам України, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів.

Зазначається, що у стрічці покажуть відверту кіносповідь про події, які відбувалися у самому пеклі ворожої окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах.

"Кожна героїчна сповідь - це не про одну людину та її історію, а про тисячі українських волонтерів, які уособлюють незламну українську націю", - кажуть творці фільму.

Повідомляється, що у фільмі не знімались актори. У головних ролях – волонтери, які зіграли самі себе. Над фільмом працювала студія IdeaFilms. Олексій Комаровський став автором і генеральним продюсером стрічки. Режисер-постановник фільму - Артур Лерман.

Фільм вийде на великі екрани України 24 листопада. Кошти від кінопоказу творці фільму направлять на закупівлю обігрівачів для дитячих будинків.

Саундтреком до фільму стали два популярних українських треки: "Вільні Люди" українського гурту "Без Обмежень" та "Думи" у виконанні Артема Пивоварова та Наді Дорофєєвої.