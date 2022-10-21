"Область Героїв": вийшов трейлер фільму про події на Київщині під час російської окупації
Фільм "Область Героїв", що став першою кінореконструкцією реальних героїчних історій українців у Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах, вийде в кіно 24 листопада
Про це повідомляє Держкіно у Facebook.
Фільм Олексія Комаровського та Артура Лермана "Область Героїв" – це перша масштабна кінореконструкція реальних історій пересічних українців. Команда присвятила проєкт всім волонтерам України, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів.
Зазначається, що у стрічці покажуть відверту кіносповідь про події, які відбувалися у самому пеклі ворожої окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах.
"Кожна героїчна сповідь - це не про одну людину та її історію, а про тисячі українських волонтерів, які уособлюють незламну українську націю", - кажуть творці фільму.
Повідомляється, що у фільмі не знімались актори. У головних ролях – волонтери, які зіграли самі себе. Над фільмом працювала студія IdeaFilms. Олексій Комаровський став автором і генеральним продюсером стрічки. Режисер-постановник фільму - Артур Лерман.
Фільм вийде на великі екрани України 24 листопада. Кошти від кінопоказу творці фільму направлять на закупівлю обігрівачів для дитячих будинків.
Саундтреком до фільму стали два популярних українських треки: "Вільні Люди" українського гурту "Без Обмежень" та "Думи" у виконанні Артема Пивоварова та Наді Дорофєєвої.
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