Держдеп США схвалив можливий продаж Україні двох пакетів військової допомоги на суму близько $322 млн

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Україні ракетної системи HAWK Phase III та супутнього обладнання на орієнтовну суму $172 мільйони за програмою Foreign Military Sale. Крім того, схвалено продаж БМП Bradley разом із обслуговуванням та ремонтом, вартістю близько $150 мільйонів.

Зазначається, що агентство з питань оборонної співпраці та безпеки вже офіційно повідомило про це Конгрес.

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Перший пакет передбачає повну підтримку ракетної системи HAWK, зокрема: п'ятитонні вантажівки, запасні частини для системи та ракет MIM-23 HAWK (включно з ремонтом), капітальний ремонт зенітних установок, інструменти, випробувальне обладнання, технічну документацію, навчання та комплексну логістичну підтримку від уряду США та підрядників.

Другий пакет включає обладнання та послуги для відновлення бойових машин піхоти Bradley, а також технічну допомогу, навчання, публікації та іншу логістичну й програмну підтримку.

"Цей продаж підтримує зовнішньополітичні цілі та національну безпеку Сполучених Штатів, адже він посилює обороноздатність України", - йдеться у повідомленні.